Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

05.03.2022 13:55
Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alabuğday Mahallesi Aile Sağlık Merkezinde görevli doktor Muaz Gezici'ye, Çüngüş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Ağır yaralanan Gezici sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Diyarbakır, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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