Diyarbakır'da doktora saldırı anının ilk görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre, kadın hasta elindeki bıçakla ortalığı bir birine katarak doktoru yaraladı. Saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dr. Aziz Tanelçi ile tartışan hasta Hidayet D., bıçak çekerek doktora saldırdı. Tanelçi'nin vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan hasta, daha sonra elindeki bıçakla sedye, dolap, kapı gibi aile hekimliğinin eşyalarını parçalayarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta Hidayet D., olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde kadının doktor odasına hızlı bir şekilde girdiği görüldü.,

(Murat Başal-İHA)