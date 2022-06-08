Diyarbakır'da doktoru darbettiği ve silahla tehdit ettiği iddiasıyla hasta yakını gözaltına alındı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ali Fırat Ülgüt'ü darbettiği ve silahla tehdit ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne dün gece boğazına yabancı bir cisim kaçması sonucu getirilen 8 yaşındaki çocuğa müdahale edildi.

İddiaya göre, çocuğun başka bir merkeze sevk edilmesine karşı çıkan hasta yakınları, Dr. Ülgüt'e saldırdı ve onu darbetti. Güvenlik görevlileri ve diğer çalışanların müdahalesi üzerine hasta yakınlarından biri belindeki silahla tehditte bulundu. Bunun üzerine olaya müdahale eden polis, hasta yakınını gözaltına aldı.

"Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız"

Dr. Ülgüt, AA muhabirine, hastanede 1,5 yıldır görev yaptığını belirterek, 8 yaşındaki çocuğun boğazında yabancı bir cisimle acil servise getirildiğini söyledi.

Çocuğun gerekli, tanı, takip ve tedavisi yapıldıktan sonra başka bir merkeze sevkinin uygun görüldüğünü aktaran Ülgüt, şöyle devam etti:

"Hasta yakınları bu durumu hoş karşılamadı. Önce sözlü şiddet, ardından sağa sola tekme ve yumruk atma, sonra işi fiziksel şiddete döküp yumruk atma, boğaz sıkma, üstüme atlayıp yere serme, yumruklaşmaya çalışması gibi durumlar oldu. Sonra güvenlik görevlileri, diğer arkadaşlar araya girince silah çıkardı. Silahı sıkma girişiminde bulundu."

Ülgüt, "Hepimiz için kötü bir durum, inşallah gereken cezayı almasını ümit ediyorum. Bu durumla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız. Gereken her neyse yapılırsa seviniriz." diye konuştu.

"Bu şiddetin ortadan kalkacağını umuyorum"

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise gelen hastaya en iyi şekilde doktorların ve hemşirelerin müdahale ettiğini, buna rağmen hasta yakınları tarafından asistan doktorun darbedildiğini kaydetti.

Bu tür saldırıların kabul edilir bir tarafının olmadığını anlatan Akdağ, saldırıyı kınadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının son aldıkları kararlar gereği hukuki bir süreç oluştuğunu bildiren Akdağ, bütün doktorların, sağlıkçıların görevlerini en iyi şekilde yürüttüklerini bildirdi.

Akdağ, "Görevi esnasında bu tarz, silah çekerek şiddet uygulamaları ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilirdi. Bu şiddetin ortadan kalkacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Güloğlu da dün gece acil serviste sağlık hizmeti sunan asistan doktora yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Güloğlu, "Hastaya gerekli sağlık yardımını yaparken elinde herhangi bir madde taşımadığı, ağzından kötü bir söz çıkmadığı halde hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmıştır. Bu tür şiddetlerin son bulmasını istiyoruz." dedi.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, koridorda yaşanan kargaşa, çevredekilerin koşuşturması ile polis ve güvenlik görevlilerinin hasta yakınına müdahalesi yer aldı.