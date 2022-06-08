Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi

08.06.2022 17:36

Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Ali Fırat Ülgüt'ü darp edip silah çeken hasta yakını şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Ali Fırat Ülgüt'ü darp edip silah çeken hasta yakını şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde görev yapan acil servis asistanı Dr. Ali Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran ve daha sonra silah çeken hasta yakınları F.Ç. ve M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi

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Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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