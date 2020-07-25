Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, haklarında uyuşturucu, terör ve cinayet suçlarından soruşturma ya da dava bulunanlara, para karşılığında 'muhbir' olduklarına dair belge verecekleri yalanıyla dolandırdıkları belirlenen 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda, kendilerini jandarma, polis ve MİT personeli olarak tanıtıp, farklı vaatler ile dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti. Aralarında avukat, emekli ya da ihraç asker ve polisler ile kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, bakanlar, milletvekilleri ve MİT ile bağlantıları olduğunu söyledikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, 23 Haziran günü gerçekleştirdikleri ilk operasyonda, 15 ayrı adrese baskın yaparak, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İkinci operasyon ise 21 Temmuz günü gerçekleştirildi. Kayapınar Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın yapan jandarma S.T., B.İ., İ.Ç., Ö.Ç., İ.K., Ç.P., E.T., A.B., O.Y. ve M.Y.'yi gözaltına alındı.Şüphelilerin, haklarında uyuşturucu, terör ve cinayet suçlarından soruşturma ya da dava bulunanlara para karşılığı 'muhbir' olduklarına dair belge düzenleyeceklerini, böylelikle cezada indirimi aldırabileceklerini vaat ettikleri saptandı. Ayrıca kendilerini jandarma personeli olarak tanıttıkları kişilerden de 'güvenlik korucusu' yaptıracakları gerekçesiyle para aldıkları saptandı. Şüphelilerin engellileri ise hastane personeli olduklarını söyleyerek, dolandırdıkları tespit edildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.