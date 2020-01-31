Diyarbakır'da dolu, sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dolu, sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika

Diyarbakır'da dolu, sokakları beyaza bürüdü

6 saat önce

Diyarbakır'da aniden bastıran dolu sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

Diyarbakır'da dolu, sokakları beyaza bürüdü, System.String[]

Diyarbakır'da aniden bastıran dolu sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.


Diyarbakır'da gök gürültüsü ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı sırasından bazı vatandaşlar koşarak binalara sığınırken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışının durmasını bekledi.


Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. - DİYARBAKIR

Dolu Yağışı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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