Diyarbakır'da Dolu ve Kuvvetli Yağış Uyarısı
18 dakika önce
Meterolojiden, Diyarbakır için dolu ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meterolojiden, Diyarbakır
için dolu ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, radardan alınan son verilere göre, Diyarbakır il merkezinde bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının beklendiği belirtildi.
Yaklaşık 1 saatlik periyotta yağışın yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını
, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:28 Kaynak: AA
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