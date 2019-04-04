Diyarbakır'da Dolu Yağışı
2 saat önce
Diyarbakır'da etkili olan yağmurun ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Diyarbakır
'da etkili olan yağmurun ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.
Diyarbakır'da Mart ayında etkili olan dolu yağışı şaşırttı. Kısa sürede etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntülerken, kaselere doldurdukları dolu ilginç görüntülere neden oldu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:32 Kaynak: İHA
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