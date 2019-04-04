Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Dolu Yağışı

Diyarbakır'da Dolu Yağışı

2 saat önce

Diyarbakır'da etkili olan yağmurun ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Diyarbakır'da Dolu Yağışı, System.String[]
Diyarbakır'da etkili olan yağmurun ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'da Mart ayında etkili olan dolu yağışı şaşırttı. Kısa sürede etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntülerken, kaselere doldurdukları dolu ilginç görüntülere neden oldu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:32 Kaynak: İHA

Dolu Yağışı, Diyarbakır, Güncel
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