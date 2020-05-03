Diyarbakır'da dolu yağışı ekinlere zarar verdi - Son Dakika

Diyarbakır'da dolu yağışı ekinlere zarar verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeni ile binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.

Bismil ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan İsapınar, Doruk, Ambarciyen ve Kurkdilek mahallerinde etkili olan dolu yağışı sonrası yerler beyaza bürünürken ekinler ve çiçek açmış ağaçlar zarar gördü. Dolu yağışının vurduğu ekili alanlarda zarar meydana gelirken tarla sahipleri yetkililerden zararların tespit edilmesi ve zararın karşılanması için çağrıda buldu. Binlerce dönüm arazinin zarar gördüğünü kaydeden İsapınar köyü çiftçilerinden Abdullah İlhan, "Akşam saatlerinde ani bastıran dolu yağışından dolayı ekili olan mısır, pamuk ve buğday binlerce dönüm arazi zarar gördü. Biz çiftçiler olarak çok büyük zarar ettik. Yetkililerden bize bir yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Aksi taktirde biz bu zararın altında kalkamayız" dedi.