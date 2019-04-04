Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Diyarbakır'da Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

1 saat önce

Diyarbakır'da etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır'da Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
Diyarbakır'da etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte bir haftadır etkisini sürdüren yağmur, zaman zaman yerini doluya bırakıyor.

Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle seyir halindeki sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, metrekareye 9 kilogram yağış düştü.

Yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak, saat 17.00'ye kadar etkili olacak.

Sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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