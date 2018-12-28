Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Donmak Üzereyken Bulunan Yaralı Akbaba Sırbistan'dan Gelmiş

Diyarbakır'da Donmak Üzereyken Bulunan Yaralı Akbaba Sırbistan'dan Gelmiş

38 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi kırsalında yaralı ve donmak üzere bulunan akbabanın Sırbistan Milli Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da Donmak Üzereyken Bulunan Yaralı Akbaba Sırbistan'dan Gelmiş, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi kırsalında yaralı ve donmak üzere bulunan akbabanın Sırbistan Milli Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi. 

Çermik ilçesi Şeyhandede Mahallesi'nde devriye görevi yapan Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar içerisinde kanadı kırık ve uçamayan bir akbaba buldu. Donmak üzere olan akbaba kurtarılarak karakola getirildi. Karakola çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edilen akbabanın kanadında bulunan çip üzerinde inceleme yapan ekipler, akbabanın Sırbistan'dan Diyarbakır'a geldiğini tespit etti. Ekipler yaralı hayvanın kanadında Sırbistan Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğuna ilişkin kanadında, 'SasaMarinkoviç, Birdsof PreyProtection Foundation' yazılı kimlik ile GPS olduğunu belirlerken, akbaba karakolda yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:14 Kaynak: DHA

Çermik, Sırbistan Karadağ, Diyarbakır, 3. Sayfa
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