Diyarbakır'da Donmak Üzereyken Bulunan Yaralı Akbaba Sırbistan'dan Gelmiş
22 dakika önce
Diyarbakır'da donmak üzereyken bulunan yaralı akbaba Sırbistan'dan gelmişDiyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsalında yaralı ve donmak üzere bulunan akbabanın Sırbistan Milli Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi.
Diyarbakır
'da donmak üzereyken bulunan yaralı akbaba Sırbistan
'dan gelmiş
Diyarbakır'ın Çermik
ilçesi kırsalında yaralı ve donmak üzere bulunan akbabanın Sırbistan Milli Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğu tespit edildi. Çermik ilçesi Şeyhandede Mahallesi'nde devriye görevi yapan Çermik Gürüz Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, kar içerisinde kanadı kırık ve uçamayan bir akbaba buldu. Donmak üzere olan akbaba kurtarılarak karakola getirildi. Karakola çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edilen akbabanın kanadında bulunan çip üzerinde inceleme yapan ekipler, akbabanın Sırbistan'dan Diyarbakır'a geldiğini tespit etti. Ekipler yaralı hayvanın kanadında Sırbistan Koruma Müdürlüğü'ne ait olduğuna ilişkin kanadında, 'SasaMarinkoviç, Birdsof PreyProtection Foundation' yazılı kimlik ile GPS olduğunu belirlerken, akbaba karakolda yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır Milli Parklar Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:23 Kaynak: DHA
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı
Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi