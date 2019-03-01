Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Dostluk Maçı Yapıldı

Diyarbakır'da Dostluk Maçı Yapıldı

38 dakika önce

Akhisar Thyaterıa Masterlar, Diyarbakır'a gelerek dostluk maçı yaptı.

Diyarbakır'da Dostluk Maçı Yapıldı, System.String[]
Akhisar Thyaterıa Masterlar, Diyarbakır'a gelerek dostluk maçı yaptı.

Şener Özdil Masterler Takımı ile maç yapmak için Diyarbakır'a gelen Akhisar Thyaterıa Masterlar, kentten mutlu ayrıldı. Koordinatör Şener Özdil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a gelen Akhisar Thyaterıa Masterlar takımıyla çok güzel bir dostluk geliştirdiklerini söyledi. Özdil, dostluk maçı sayesinde güzel diyalogların yaşandığını ve iyi ilişkilerin Akhisar Thyaterıa Masterlar takımıyla başladığını belirtti. Özdil, kente gelen Akhisar Thyaterıa Masterlar takımını en iyi şekilde ağırladıklarını ve Diyarbakır'ın misafirperverliğini gösterdiklerini kaydederek, "Konuklarımızı dostluk maçı sayesinde en iyi şekilde ağırladık. Güzel ve duygu dolu anları hep birlikte yaşadık. Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Bizlerde Akhisar'da yaşayan dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Onlarla bir araya geleceğiz" dedi.

Şener Özdil Masterler Takım Kaptanı Emin Kökçü de Akhisar Thyaterıa Masterlar takımının Diyarbakır'a hayran kaldıklarını vurguladı. Kökçü, "Konuklarımız Diyarbakır'ı çok sevdiler. Tarihi mekanlara hayran kaldılar. Diyarbakır'ın yemeklerine bayıldılar. Güzel anılarla kentimizden ayrıldılar" diye konuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu UEFA, Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Ceza Verdi

Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:43:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Dostluk Maçı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]