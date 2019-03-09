Diyarbakır'da Down Sendromu Konulu Konferans
36 dakika önce
Diyarbakır'da Down Sendromu konulu konferans düzenlendi.
Diyarbakır
'da Down Sendromu konulu konferans düzenlendi.
Down Sendromu Derneği ve Diyarbakır'da özel bir rehabilitasyon merkezi iş birliğiyle Kayapınar
Gençlik ve Kültür Merkezinde Down Sendromu konulu konferans gerçekleştirildi.
Konferans öncesinde rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu çocukların gösterisi yapıldı. Daha sonra Down Sendromu Derneği Genel Koordinatörü Funda Ekmen ve sosyal hizmet uzmanı Semra Şahin down sendromu çocuklara nasıl yaklaşılması, eğitimlerinin nasıl olması ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.
Konferansa, down sendromu çocuklar ile aileleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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