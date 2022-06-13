Diyarbakır'da düğün salonunda kavga eden gelin ve damat yakınlarını polis barıştırdı

DİYARBAKIR'da bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüşün düğün yarıda kaldı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin tarafları barıştırmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti. Polis, gelin ve damat düğün salonunu terk edinceye kadar bölgede önlem aldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre devam eden düğünde gelin ve damat yakınları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Akrabaların da dahil olduğu sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada davetlilerin oyunlar oynadığı salonda müzik sesi kesildi. Düğün salonu dışına taşan kavga nedeniyle davetliler polise haber verdi. Bölgeye aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede düğün salonuna gelen ekipler, kavga eden tarafları ayırdı. Gelinin düğünden çıkarılmasına kadar büyüyen kavga polisin tarafları konuşarak ikna etmesi sonucu büyümeden önlendi. Polisin tarafları barıştırmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti.Çok sayıda ekibin önlem aldığı düğün salonu önünde damat ve gelinin çıkışına kadar polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.