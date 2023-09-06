Düğünde damada kurşun yağdırdı! Gelinle evlenmesine izin vermemişler

Diyarbakır'da düğün salonuna girerken silahlı saldırıya uğrayan damat A.E.'ye (20) 8 kurşun isabet etti, 10 yaşındaki E.K. da seken kurşunla bacağından yaralandı. Şüpheli S.E. yakalanırken, A.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıyı düzenleyen kişinin, kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.

SALONA GİRDİKLERİ AN 2 KİŞİYİ YARALADI

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat A.E., gelin ile birlikte salona girdiği sırada şüpheli S.E., belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. da seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı.

GELİNLE EVLENMEK İSTEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, damat A.E. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan saldırıyı düzenleyen kişinin, kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.