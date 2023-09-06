Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da bir düğün salonunda damat ile bir çocuğu silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Dehşete düşüren saldırıyı gerçekleştiren zanlının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Zanlı S.A, gelini yaklaşık 3 yıl önce istediklerini ve gelinin ailesinin vermediğini ifade ederek, "Düğün salonuna gitme amacım damadı öldürmek değil, düğünü bozmaktı." dedi.

TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde damat Ahmet E. ile bir çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.A. "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"BU EVLİLİĞİN OLMASINI İSTEMEDİM"

Şüpheli S.A, emniyetteki ifadesinde, gelinin amcasının torunu olduğunu ve aynı köyde oturduklarını belirterek, yaklaşık 3 yıl önce istedikleri F.A. ile ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini savunarak, "Gelin F.A'yı seviyordum. Birkaç ay önce F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Bu duygularımı ve fikirlerimi kimseyle paylaşmadım. F.A. akrabamız olduğu için evimize düğün davetiyesi gelmişti. Kına gecesi olduğunu biliyordum ve kınanın olduğu salona gittim. Salonda ışıklar kapanınca damat ve gelinin geleceğini anladığım için dışarıya çıktım. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Şarjörde 10 mermi vardı. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sıktıktan sonra silahım elimde göğsüme doğru saklayarak salondan dışarı çıktım." dedi.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL, DÜĞÜNÜ BOZMAKTI"

Daha sonra gittiği bir arkadaşının köyünde polise teslim olduğunu anlatan S.A, "Düğün salonuna gitme amacım damadı öldürmek değil, düğünü bozmaktı. Bacak tarafına sıktım. O sinirle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke olay buralara gelmeseydi." ifadelerini kullandı.

DAMADIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, kurşunların hedefi olan damat Ahmet E.'nin özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.