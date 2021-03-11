Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri yeni dönemden umutlu - Son Dakika

Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri yeni dönemden umutlu

11.03.2021 11:07
Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri yeni dönemden umutlu, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride yer alan Diyarbakır'da düğün sektöründe hizmet veren işletmeciler, yeni dönemden umutlu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride yer alan Diyarbakır'da düğün sektöründe hizmet veren işletmeciler, yeni dönemden umutlu.

Salgın sürecinde alınan önlemler kapsamında ertelenen düğünlere "tedbirlere uyma" koşuluyla ruhsat verilmeye başlanmasıyla onlarca iş koluna gelir kapısı oluşturan düğün sektörü de canlandı.

Düğün mevsimi olan ilkbaharla birlikte gelinlikçilerden kuaförlere, fotoğrafçılardan kuyumculara birçok sektörde hareketlilik yaşanırken esnaf, düşük riskli illeri temsil eden "mavi" rengin kentte "rehavet" yüzünden tekrar "kırmızı" renge dönmemesi için herkesi kurallara uymaya çağırıyor.

"Normalleşme için çaba göstermeliyiz"

Kentte gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, AA muhabirine, koronavirüs süreciyle sektör olarak sıkıntılı günler geçirdiklerini dile getirdi.

Düğün sektörünün onlarca işkolunu beslediğini ve sekteye uğramaması için el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymak, "Cansız mankenlerde gördüğünüz gelinlikleri artık gelinlerimizin üzerinde görmek istiyoruz. Pandemi sürecini aşıp normalleşme için çaba göstermeliyiz. Bunun için de gelin, damat ve yakınlarından el ele tutuşmamalarını, sosyal mesafelerini korumalarını istiyoruz. Yoksa bu süreç böyle devam ederse biz üçüncü bir dalgayı kaldıracak güçte değiliz" diye konuştu.

Zor günleri geride bıraktıklarını ve zincirleme şekilde olumlu, olumsuz etki oluştuğunu ifade eden kadın kuaförü Merve Gülsen de normalleşmenin bir an önce başlamasını dilediklerini söyledi.

Düğün sezonu için tedbirler doğrultusunda hazır olduklarını aktaran Gülsen, "Uzun süredir evlerimizdeydik. O yüzden şimdi işimize daha sıkı sarılmış durumdayız. On numara bir giriş yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Temennimiz hijyen kuralları çerçevesinde sektörün açılması"

Düğün fotoğrafçısı Metin Polat ise sektörün düğün salonlarına bağlı olduğunu ve salonların kapanmasıyla zor günler geçirdiklerini, işlerinin durma noktasına geldiğini dile getirdi.

Hazırlıklarını tamamladıklarını ve salonların yeniden sağlıklı şekilde açılmasıyla mesleklerini icra etmek istediklerini aktaran Polat, "Diyarbakır ekonomisinde düğün sektörü ciddi bir yer tutuyor. Gelinlikçi, fotoğrafçı, çiçekçi, giyimci gibi birçok alana hitap ediyor. Bizler çalışmayınca mobilyacı mobilya satamıyor. Temennimiz hijyen kuralları çerçevesinde sektörün açılması." dedi.

Kovid-19 sürecinin başlamasıyla genel piyasada olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de durgunluk yaşandığını anımsatan Hakan Sansar, kısıtlamaların kalkmasıyla güzel bir hava oluşmaya başladığını ve bunu hissettiklerini belirtti.

Esnaf olarak vatandaşlardan beklentileri olduğunu söyleyen Sansar, "Geçen haftadan itibaren işlerimiz düzene girmeye başladı, canlanma oldu. Kısıtlamalara uyum sağlanmalı. Herkes kendini ve çevresini muhafaza etmeli. Kurallara ne kadar uyulursa herkes için o kadar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Düğün salonu işletmecisi Yıldız Ökmen de kurallar doğrultusunda sezona hazır olduklarını ve Diyarbakırlıların da mavi kategoride kalmak için kurallara uyma konusunda gayret etmesi gerektiğini ifade etti.

Normalleşme, Diyarbakır, Esnaf, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri yeni dönemden umutlu - Son Dakika


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