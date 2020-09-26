Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da düğünde havaya ateş açıldı: 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, yasak olmasına rağmen mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i kadın, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Alıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle düğünleri yasak olmasına rağmen Alıncık'ta yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbarla Alıncık Mahallesi'ne çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürülerken, jandarma ekiplerinin mahallede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.