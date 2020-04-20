Diyarbakır'da dükkan sahibinden örnek davranış - Son Dakika

Bismil ilçesinde 5 dükkanı bulunan Mehmet Filiz kiracılarından bu ay yarı oranında kira bedeli ödemelerini istedi.

Aydınlık Caddesinde 5 dükkanı bulunan 88 yaşındaki Filiz, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafa destek olmak için bir karar aldığını söyledi.

Bazı esnafın siftah yapmadan iş yerini kapatıp evine gittiğine şahit olduğunu aktaran Filiz, "Bu durum beni çok etkiledi. Vicdanım rahat olmadığı için böyle bir karar adım. Bu ay yarı kira aldım kiracılarımdan. Evimde oturan kiracıdan ise hiç kira bedeli olmadım. Amacım diğer iş yeri sahiplerine örnek olmak. Salgın riski kalkana kadar bir ay veya iki ay bu şekilde destek olmaya devam edeceğim." diye konuştu.