Diyarbakır'da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü Bilgi Evi öğrencilerinin gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Bilgi Evi öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı. Öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı kutlama maske ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirildi. Eğitmenler, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen günün tarihsel gelişimi ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Bilgi Evindeki kutlamada öğrenciler, günün önemine vurgu yapan şarkıları dile getirdi ve şiirler okudu. Drama Kulübünün bir oyun sahnelediği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde öğrenciler, çocukların haklarıyla var olduğunu, yarınlara barış içinde, mutlu, huzurlu ve başarılı bir şekilde adım atmak istediklerini kağıda çizdikleri resim ile yazılarla ifade etti.

Yapılan kutlama sonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çeşitli hediyeler armağan ederken çocuklar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR