Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü yapıldı
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Diyarbakır'da 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü yapıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü yapıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü düzenleyerek İsrailli protesto etti.

Diyarbakır'da 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü yapıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü düzenleyerek İsrailli protesto etti.
Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi İstasyon meydanında başlayan yürüyüş Urfakapı mevkiinde son bulurken, yoğun güvenlik önlemi alan polisler, yürüyüşün yapıldığı bölgeye arama noktaları haricinde kimseyi almadı. Urfakapı mevkiinde biten yürüyüşün ardından konuşan Mavi Marmara gazisi Fikri Karavil, bugünün dünya Kudüs günü olduğunu belirterek, "Acının yüreklerde koyulaştığı Kudüs'ün işgali, bugün İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sorundur. Unutulamamalıdır ki, Kudüs hür olduğunda ümmet hür olmuş, esir olduğunda ise zillete düşer olmuştur. Batılı güçler hatırda tutmak ve daha güçlü bir direniş gösterdiğimiz Kudüs'ü andığımız bugünlerde bile daha büyük bir işgalin kapılarını aralamak için yeni planlar yapmaktadır" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplanan grup tekbir sloganları atarak dağıldı.
Diyarbakır'da 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü yapıldı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:36 Kaynak: İHA
Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Kudüs, Yerel
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