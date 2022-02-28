Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası etkinliği - Son Dakika

? Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla düzenlenen açık hava konserinde ilahiler seslendirildi.
Merkez Kayapınar ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkında, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik Hafız Muhammed Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Adnan Akgönül'ün de konuşma yaptığı etkinlikte daha sonra Kudüs'e ithafen ilahiler seslendirildi.
Kaynak: AA
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