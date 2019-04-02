Diyarbakır'da Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Diyarbakır'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği kapsamında etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği kapsamında etkinlik düzenlendi.



Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Otizmli Bireyler Derneği (DOB-DER) Yenişehir ilçesindeki Anıt Parkı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, DOB-DER Başkanı Adnan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyler ve aileleriyle birlikte bugün bir araya geldiklerini söyledi. Halit Açar, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak toplumda tüm bireylerin yanında oldukları gibi otizmli bireylerin de yanında olduklarını hissettirmek, onların yalnız olmadıklarını onlara göstermek üzere otizmli bireyler derneği ve otizmli bireylerin aileleriyle bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. Erken çocukluk döneminde başlayan sosyal iletişim, sosyal gelişim, dil gelişimi gibi çoklu fonksiyonların gelişiminde gecikme olarak tanımlanan otizm spektrum bozukluğu bir eksiklik olarak kabul etmediklerini belirten Açar, "Bir engel olarak kabul etmediğimiz, bir farklılık olarak değerlendirdiğimiz özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerimizdirler. Toplumu oluşturan bütün kesimimizin toplumsal hayata eksiksiz bir şekilde hayat katılımlarını sağlamaya yönelik nasıl bir gayret gösteriyorsak otizmli bireylerimizin de toplumsal hayata katılımlarının eksiksiz bir şekilde sağlamak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. 2009 yılı itibariyle farkındalık günü olarak kutlanmaya başlanan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bugün ve nisan ayını kapsayacak bir dizi etkinliklerle toplumuzda otizmli bireylere yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirmeyi planlamış durumdayız. Akşam tüm kamu binalarını mavi ışıkla ışıklandıracağız. Alışveriş merkezlerimizin binalarını mavi ışıkla ışıklandıracağız. Otizmli bireylerle yemekli programlarımız sonra kuruluşlarımız arasında otizmli bireyler farkındalık turnuvası kapsamında bir futbol turnuvası gerçekleştireceğiz" dedi.



Daha sonra açıklamalarda bulunan DOB-DER Başkanı Adan Aydın, otizmli bireylerin yüzde 75'inin öğrenme ve iletişim güçlüğü çektiklerini, İbni Sina Eğitim ve Uygulama Merkezi okulunun mevcut yerinin fiziki ve eğitim imkanları açısından yetersiz olduğunu kaydederek, Otizm Yaşam Merkezi ve Eğitim Kampüsü'nün Diyarbakır'da kurulmasının şart olduğunu söyledi. Aydın, otizmli bireyler ve ailelerine sosyal hizmetler imkanları ile otizmli bireylere barınma yerlerinin oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.



Etkinlik, otizmli çocukların folklor gösterisiyle devam etti. - DİYARBAKIR

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