Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçede hırsızlık malzemesi alım ve satımı yaptığı iddia edilen F.Ö. aracında seyir halindeyken İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekiplerince durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayan ve kaçan şüpheli F.Ö. kısa süren kovalamaca sonucunda yakalandı.

Şüpehinin ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı televizyon, bilgisayar, inşaat malzemesi, cep telefonu, araç teybi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.