Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

16.08.2022 15:37
Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

DİYARBAKIR'da, durdurulan çekicide narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, durdurulan çekicide narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çekicide yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan çekici, Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Araçtakilerin şüpheli hareketleri ve narkotik köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, 35 parça halinde 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki Ö.Ç. ve U.Y.A. ise gözaltına alındı. Operasyonu detaylandıran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan araçla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka çekiciyi yine Kayapınar ilçesinde durdurarak, içindeki Y.Ç.'yi de gözaltına aldı.

3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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