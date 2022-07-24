Diyarbakır'da düşük ayarlı altınları piyasa sokmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, kentte düşük ayarlı altını esnafa satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladıklarını söyledi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve ekibi, oda olarak kuyumcu sektörü ve kent için belirledikleri projeleri hayata geçirmeye başladı. Özellikle kentte düşük ayarlı altınların sokulmasından ötürü çalışmalara yoğunlaşan oda yönetimi, denetim kurulu kurup, kuyumculara altın satan çantacıların ilk etapta odaya gelip altın kontrolleri yapıldıktan sonra dağıtımının yapılması için faaliyet yürüttü. Odaya uğramadan bir esnafa düşük ayarlı altın satışı yaptığı tespit edilen bir çantacının tespit edildiğini ileri süren oda başkanı Mehmet Yüksel, çantacı hakkında gerekli işlemlerin yapılması için üstünde durduklarını belirtti.

Ahlaklı bir ticaret getirecek projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden oda başkanı Mehmet Yüksel, amaçlarının düşük ayarlı ürünlerin önüne geçmek olduğunu vurguladı. Yüksel, "Çoğu çantacı odaya uğrayıp izin belgesini izin belgesini aldı. Bizde güzel bir şekilde ürünlerin ayar ve kontrollerini sağlık ve artık esnafımıza ürün verebilirsiniz diye izin verdik. Bunların içinde birkaç arkadaş odaya uğramıyorlar. Bütün uyarılara rağmen bir türlü onları yakalayamadık. Haberimiz olmadan gizli bir şekilde gelip esnafa mal satıp gidiyorlar. Duyarlı bir esnafımız bizi aradı ve dedi ki, 'şu an o aradığınız kaçak şahıs Diyarbakır'da. Bağlar ilçemizde görülmüştür.' Bizlerde Bağlar ilçemize gittik ve onu bir esnafımızın dükkanında suçüstü yakaladık" dedi.

"Görevimiz bunları tespit edip sonra emniyete teslim etmek"

O çantayı kontrol edip rapor verme yetkisine sahip olduklarını aktaran Yüksel, "Denetim kurulu var. Arkadaşımız diren ve 'çantamı kontrol ettirmem' dedi. Oradaki esnafımız müdahale etti. 'Sen bana mal satıyorsun, ne getiriyorsun bilmiyorum' dedi. ve biz bunu açacağız dedik. Asayiş ekiplerini aradım ve çantayı açtık. Arkadaşımıza şunu söyledik. Bu rapor sonuçları çıkmayana kadar bu ürünleri Diyarbakır'da satmayacaksın. Rapor sonucu çıktı, arkadaş mali şubeye teslim edildi. Raporlar şunlar ve arkadaştan şikayetçiyiz. 909 milim çıkmış. Bunda 7 gram hırsızlık var. Bunu sadece yapan kişi bilir. Satan esnafımız mesul değil, çünkü bilmiyor. Buradaki görevimiz bunları tespit edip sonra emniyete teslim etmek. Bunlar kesinlikle cezasız kalmamalı" diye konuştu.

"Ahlakı olmayan ticarettin önüne geçeceğiz"

Bu tür hadiselerle mücadele edeceklerini vurgulayan Yüksel, "Pisliklerin, ahlakı olmayan ticarettin önüne geçeceğiz. Bütün odalara sesleniyorum. Bütün çantacıları kontrol ediniz, raporunu mutlaka alın, çantada kilolarca altın var; çoğu düzgündür. Bunların içinde birde düşük ayarlı olanlar var. Sadece 22 ayar kayar. Burada bütün odalar, özellikle üretim olan illerimiz Kahramanmaraş, Gaziantep, İstanbul, onlar bu üreticilerin üstünde iyi dursun. Bu adamdan alınan ürünler iade edilsin, aynı zamanda rapora verilsin. Bir daha bu kişiden alışveriş yapılmasın. Çünkü suçüstü yakalanmıştır. Kahramanmaraş'tan gelen bir çantacımız. Maraş'tan gelen çok temiz çantacılarımız da var" şeklinde konuştu.