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Diyarbakır'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan 150 bin liralık altın çalındı - Son Dakika

Diyarbakır'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan 150 bin liralık altın çalındı

12.01.2022 16:08
Diyarbakır'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan 150 bin liralık altın çalındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 150 bin lira değerinde altın çalındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 150 bin lira değerinde altın çalındı.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde boş müstakil bir evin bitişiğinde bulunan kuyumcu dükkanına duvarını delerek giren kişi veya kişiler 150 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı.

İş yerini açan Barbaros Geçer, soygunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, soygunu gerçekleştirenlerin yakalanmasına çalışıyor.

Barbaros Geçer, soygun nedeniyle zararının yaklaşık 150 bin lira olduğunu belirterek, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana aitti. Uzun zamandan beri boşaltılmış bir evdi. Evin kapısını kırarak içeriye girmişler ve evde bulunan baltayla duvarı delmişler. Dükkana girip altınları çalmışlar." dedi.

Diyarbakır'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan 150 bin liralık altın çalındı
Diyarbakır'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan 150 bin liralık altın çalındı

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Diyarbakır, Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan 150 bin liralık altın çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da duvarı delinerek girilen kuyumcudan 150 bin liralık altın çalındı - Son Dakika
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