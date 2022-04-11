Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı

11.04.2022 17:15

Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı Ankara'dan Diyarbakır'a köprü kuran iş kadınları geleneksel hale getirecekleri çocuk festivalinin ilkini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı

DİYARBAKIR - Ankara'dan Diyarbakır'a köprü kuran iş kadınları geleneksel hale getirecekleri çocuk festivalinin ilkini gerçekleştirdi. EUAVAKFI'nın gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yarımkaş köyünde gerçekleştirilen 1. Çocuk Festivali coşkuyla kutlandı. Ankara'dan köprü kurarak EUAVAKFI tarafından köye geceden lunapark gibi oyun alanları oluşturularak, hediyeleri dağıtarak kutlanılan festival, gün boyu devam etti. İftar sonrası da birçok etkinlikler ile devam edecek olan festivale çocuklar doyasıya eğlendi, ebeveynleri mutlulukla izledi.

Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı Kurucularından Emel Uslu Atik, geleneksel hale getirecekleri festivalin çok güzel geçtiğini kaydetti. Atik, "Yaklaşık 20 yıldır doğuda kadın ve çocuk projeleri üzerinde eğitimler veriyoruz. Son 1 yıldır vakıf kurarak yaptığımız işleri daha kurumsal devam etmekti. Bu kurumsal çatı altında ilk birinci geleneksel çocuk festivali adı altında Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yarımkaş Mahallesindeyiz. Amacımız 23 Nisan haftasında çocuklara bu neşeyi yaşatmak, özellikle ramazan ayında hayırlı bir güne denk gelmesi de daha fazla mutlu etti bizi, iftarda sonrada birazcık ramazan şenliği gibi Hacıvat ve Karagöz gibi ramazana uygun etkinlikler gerçekleştireceğiz. Burada şişme oyuncaklarımız, tahta bacaklarımız gibi birçok etkinliğimiz var. Amacımız çocukları mutlu etmek bu vatan hepimizin hep birlikte mutlu çocuklar, gelecek diyoruz. Bugün ki demo niteliğinde festivalimiz her yıl daha büyütüp genişleterek yapacağız, sürekli yapmayı hedefliyoruz, 20 kişilik ekip ile yollardalar da bu ramazan gününde kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Köy çocuklarından Havva Türkoğlu ise çok eğlendiklerini sabah uyandığı gibi direk etkinlik alanına geldiğini söyledi.

Çocuklardan Asmin Altınkalem de sabah uyandığında şoka uğradığını köyü birileri tarafından balonları şişirilerek oyun salonuna dönüştürdüklerini, doyasıya oyun oynadıklarını vurgulayarak projeyi gerçekleştiren Emel ablalarına teşekkür etti.

"Birçok çocuk böyle etkinlik görmemişti"

Yarımkaş köy muhtarı Salih Gülşer, bu tür etkinliklerin gerçekleşmesi kendilerini sevindirdiğini kaydederek birçok çocuğun böyle bir etkinliğe ilk kez katıldığını vurguladı. Gülşer, "Güzel bir etkinlik oldu en azından burada çocukları sevindirdiler. Bu çocukların birçoğu böyle bir organizasyon etkinliklerini görmediler. Köyümüz adına çok güzel bir etkinlik oldu" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı
Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı
Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen 1. Çocuk Festivali, coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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