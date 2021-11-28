Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte binlerce güvercin uçuruldu - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte onlarca güvercin meraklısı binlerce güvercini aynı anda uçurdu.

Diyarbakır'da güvercin oteli işletmecisi Mehmet Batmaz tarafından organize edilen etkinliğe güvercin besleyicileri, merkez Yenişehir ilçesi Mardin kara yolundaki ilçe otogarı mevkisinde bir araya geldi.

Güvercin meraklıları tarafından, kasa ve kutular içerisinde alana getirilen çoğu posta cinsi yaklaşık 10 bin güvercin aynı anda gökyüzüne salındı.

Gökyüzünde takla atarak görsel güzellik sunan güvercinlere sahipleri de ıslık çalarak yön verdi.

Etkinliği organize eden Batmaz, gazetecilere, her yıl kasım ayında güvercin meraklılarını bu etkinlikte buluşturduklarını söyledi.

Organizasyona, kentin her noktasından onlarca güvercin meraklısının katıldığını aktaran Batmaz, güvercinlerle yapılan etkinliğin her yıl gerçekleştirildiğini belirtti.

Batmaz, programa 10 bine yakın güvercinle, yaklaşık 150 kişinin katıldığını kaydetti.

Etkinlikte uçurulan güvercinlerin yuvalarına geri döneceği belirtildi.