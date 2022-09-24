Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

24.09.2022 12:46
Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları aracı merkez Sur ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki İ.B. ve H.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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