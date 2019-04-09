Diyarbakır'da Düzenlenen Operasyonda 85 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 85 kilogram esrar ele geçirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır vaziyette 85 kilo 52 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 85 kilogram esrar ele geçirildi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır vaziyette 85 kilo 52 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır merkezinde ikamet eden 2 şahsın elinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri Adana'ya sevk etmek amacı ile nakliyeci aradıkları bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Şüpheli şahısların yapılan fiziki takibinde ellerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri Lice ilçesi Çağdaş köyü kırsalında nakliye aracına yükledikleri tespit edilmiş, bahse konu nakliye aracı yapılan takip sonrasında Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde durdurulmuştur. Araç içerisinde yapılan adli arama faaliyeti neticesinde aracın bagaj bölümüne istiflenmiş, çuval ve siyah poşet içerisine sarılı, satışa hazır vaziyette 85 kilo 52 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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