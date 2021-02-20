Diyarbakır'da düzenlenen oryantiring yarışmasında sporcular ter döktü - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen oryantiring yarışmasında sporcular ter döktü

20.02.2021 14:43
Diyarbakır'da düzenlenen oryantiring yarışmasında sporcular ter döktü, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen "Park Oryantiring"ne katılan 70 sporcu belirlenen hedefleri en kısa sürede bulmak için birbiriyle yarıştı.

Diyarbakır'da düzenlenen "Park Oryantiring"ne katılan 70 sporcu belirlenen hedefleri en kısa sürede bulmak için birbiriyle yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada, sporcular yerleşkeye bırakılan 9 hedefe harita ve pusula kullanarak ulaşmaya çalıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilcisi Murat Çavaş, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan sporcuların çoğunun öğretmenlerden oluştuğunu belirterek, onlar aracılığıyla bu sporu öğrencilere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Yarışmaya Batman'dan gelen sporcuların da bulunduğunu ifade eden Çavaş, son bir yıl içinde kentte 25 etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Karacadağ Lav Yolu ve Sur ilçesinde de etkinlikler yaptıklarını anımsatan Çavaş, bundan sonra da bu tür yerlerde müsabakalar yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinliklerde yeni tip koronavirüs tedbirlerini aldıklarını ifade eden Çavaş, "Oryantiring sporu temassız olduğu için salgın anlamında herhangi bir risk oluşturmamakta. Temas yok, sosyal mesafe de korunuyor. Oryantiring temassız bir spor olması nedeniyle salgın sürecinde Türkiye'nin gözde sporları arasına girmeye hak kazanmıştır." diye konuştu.

Sporculardan Dicle Özkalkan da 2 yıldır oryantiring sporu yaptığını belirterek, "Doğayla iç içe olması, hedefleri bulurken mutlu olmam ve koşu yapmaktan zevk aldığımdan bu sporu seçtim." dedi.

Batman'dan gelen Hevidar Bilgin ise 4 yıldır ilgisini çektiği için söz konusunu sporu yaptığını belirtti.

Oryantiring aracılığıyla birçok ili görme şansı yakaladığını aktaran Bilgin, "Bundan önce de Sur ilçesindeki etkinliğe katıldım. Tarihi yerleri gördük. Tarihi yerleri yarışarak görmek daha heyecanlı ve güzeldi." şeklinde konuştu.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyarbakır, Yenişehir, Batman, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen oryantiring yarışmasında sporcular ter döktü - Son Dakika


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