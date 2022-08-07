Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar Peyas Mahallesi 235. Sokak'ta şapkalı ve yüzleri maskeli 2 kişi, park halinde olan ve bir kişinin bulunduğu otomobile ateş açtı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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