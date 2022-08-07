Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

07.08.2022 20:21
Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar Peyas Mahallesi 235. Sokak'ta şapkalı ve yüzleri maskeli 2 kişi, park halinde olan ve bir kişinin bulunduğu otomobile ateş açtı.

Bu sırada yoldan geçen C.Ç, yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 2 kişinin silahla ateş açması ve ardından kaçarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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