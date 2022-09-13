6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar

Kaynak: AA

Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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