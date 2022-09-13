Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı

13.09.2022 13:08
Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kentte 132 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 56 kilo 303 gram toz ve kubar esrar, 2,33 gram eroin, 2,57 gram kokain, 6 kilogram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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