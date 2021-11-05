Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan 14 motosikletli polis memuruna sertifika verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kursta, 14 polis memuru 120 saat eğitim aldı. Eğitimin tamamlanmasının ardından merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Stadyumu yanında düzenlenen "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi Sertifika Töreni"nde eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende yaptığı konuşmada, vatandaşlara anında ulaşmakta, asayiş ve trafik hizmetlerinde motosikletlerden çok daha etkin şekilde yararlanmak istediklerini söyledi.

Motosikletli polislerin sayısının artırılması amacıyla kurs başlattıklarını anlatan Aşkın, Diyarbakır'ın çok güzel bir kent olduğunu, insanların huzur içerisinde yaşaması gerektiğini, bu nedenle gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Son 3 ayda Diyarbakır içinde sadece 4 kasten adam öldürme suçu meydana geldi. Hiçbir kadınımız hayatını kaybetmedi. Motosikletli timlerimizin belki katkısı bu olacak. Bir kadın imdat dediğinde imdatlarına koşup onların hayatlarını kurtaracağız. Sadece kadınlar değil ihtiyacı olan herkes." diyen Aşkın, bu nedenle motosikletin çok önemli olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'da hırsızlık suçlarında son iki ayda çok ciddi azalma olduğuna dikkati çeken Aşkın, faillerin yakalanmasında ise artışlar olduğunu belirtti. Aşkın, "Neredeyse hırsızlık suçlarında her iki suçtan birinin failini yakalayabilecek duruma geldik. Tüm suçların Diyarbakır'ın gündeminden çıkmasını istiyoruz. Bu kent hak ettiği huzur ve güven ortamına ulaşsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devam eden Narko Alan Projesi kapsamında merkez ilçelerde çok sıkı tedbirler aldıklarını bildiren Aşkın, yaklaşık 1200 amir ve memurla yaptıkları uygulamanın kentte memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Artık kentte trafiğin çok daha güvenli olacağını, herkesin trafikte kurallara uyacağını dile getiren Aşkın, sertifikalarını alan kursiyerlere başarılar diledi.

Motosikletli trafik polislerinin parkurda yaptıkları gösterinin ardından İl Emniyet Müdürü Aşkın da motosiklete binerek polislerle şehir turu yaptı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal da katıldı.