Diyarbakır'da Eğitim Olimpiyatlarının hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında öğrencilerin akademik, sosyal, zihinsel ve bedensel becerilerini ve gelişimlerini destekleyici faaliyetler çerçevesinde yapılması planlanan Eğitim Olimpiyatlarının hazırlık toplantısı yapıldı.

Öğrencilerin bilim, spor, kültür ve sanat alanlarına ilgilerinin artırılarak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları ulusal ve uluslararası anlamda desteklemek amacıyla planlanan Diyarbakır Eğitim Olimpiyatlarının hazırlık toplantısı Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti.

İlk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerin katılacağı olimpiyat projesine yönelik yapılan hazırlık toplantısında Karaloğlu, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her platformda gençlik faaliyetlerine öncelik verileceğini vurgulayan Karaloğlu, çocuklara sporla, sanatla, kültürle dokunarak onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmek gerektiğini belirtti.

"Gözüne bakmadığınız, başını okşamadığınız bir çocuk bile kalmayacak." diyen Karaloğlu, kaybedilecek zamanlarının olmadığını, hedeflerinin Diyarbakır'daki 461 bin çocuğun her birine temas etmek olduğunu aktardı.

Her kurumun bunu bir sorumluluk bilerek hareket etmesini isteyen Karaloğlu, Eğitim Olimpiyatlarından çok şey beklediğini, gerekli komite ve kurulların oluşturularak, konusunda yetkin ve uzman kişilerin yönlendirmeleriyle konuyla ilgili çalışmaların ve toplantıların sürdürülmesi talimatını verdi.

Birçok farklı kategoride düzenlenecek Eğitim Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Toplantıda, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Onur Yeniay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile ilgili kurum müdürleri yer aldı.