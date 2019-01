Diyarbakır'da "Eğitim Şehitleri" Anıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 11 yıl önce bomba yüklü aracın, askeri servis aracının geçişi sırasında dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

İlk tören, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik düzenlenen, dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği 73 kişinin yaralandığı saldırının gerçekleştirildiği Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yapıldı.



Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, yaptığı açıklamada, şehit olanların 6'sının çocuk, diğerinin ise kızını dershaneden almaya gelen bir baba olduğunu hatırlattı.



"Maalesef Kandil'deki ilahlar kana doymadı. Bu çocukların kanını içmeyi tercih etti." diyen Eronat, şunları kaydetti:



"Geçmiş yıllarda bazı ailelerin buralara gelemediğini de gördük. Temas kurduğum zaman, 'Efendim, benim geride de çocuklarım var. Nasıl geleyim.' diyen aileler oldu. Ama gittikçe bu korkular da aşılıyor. Çünkü terör bitme noktasına geldi. İnşallah şehrimiz daha güzel şeylerle anılacak. Diyarbakır dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Diyarbakır artık tarihiyle, kültürüyle, dini motifleriyle, bilim adamlarıyla anılsın istiyoruz."



"Terörü lanetliyorum"



Saldırıdan yaralı kurtulan Vedat Bora, patlamada ağır yaralandığını, yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gördüğünü belirtti.



Eğitim gördükleri sırada terör saldırısına maruz kaldıklarını vurgulayan Bora, "İnadına eğitim hakkımızı çalmaya çalışan zihniyete karşı pes etmedik. Okuduk bir yerlere geldik ve bugün Şırnak merkezi ben ilk tercih yeri olarak seçtim. Cudi ile Gabar'ın arasına gideceğiz. Oradaki insanlara hizmet etmeye gidiyoruz. Memleketin her yeri bizim. İnsan gittiği yeri güzelleştiriyor, bize karşı silahla sopayla gelen zihniyete karşı biz kalem tuttuk, pes etmedik. Ben hekim olarak halkıma hizmet edeceğim, terörü bir kez daha lanetliyorum." şeklinde konuştu.



Şehitlerimize söz veriyoruz ki kararlı yürüyüşümüz devam edecek"



Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu'nda da anma programı düzenlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle devam etti.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, yaptığı konuşmada, derin acısını paylaştığı aileler ile bir arada olmak için kente geldiğini söyledi.



Denemeç, geçmişteki acı olayların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Bu şehir hak ettiği şekilde vatandaşlarıyla, turistlerle yaşamaya devam etsin istiyoruz. Rahmete kavuşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, eğitim şehitlerini hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi.



Hiçbir şehidin kanının yerde kalmadığını, ülkenin her köşesinde olduğu gibi kentte de güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi ile ve milletin de desteğiyle huzur ve güvenin tesis edildiğini aktaran Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz ki bu kararlı yürüyüşümüz sonsuza kadar devam edecek. Bu büyük devlet gelecek her gün güçlenerek ve gelişerek mazlumların sesi, mağdurların sığındığı insanlığın son beldesi olarak payidar olacak. Ama bir şey hiçbir zaman unutulmayacaktır ki sahip olduğumuz bütün değerleri canlarını feda ederek bizlere emanet eden şehitlerimizden Rabb'im razı olsun."



"Diyarbakır artık terörle anılmayacak"



AK Parti Milletvekili Eronat da, evladını kaybeden bir anne olarak çocukların ölmemesi için siyasete atıldığını belirtti.



Seçim çalışmaları sırasında çocukları dağda olan ya da evladını dağda kaybetmiş annelerle görüştüğünde, gözlerindeki hüznü görebildiğini dile getiren Eronat, "Çocuğu dağda olan anneler için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.



Eronat, "Son bir yılda çok güzel gelişmeler oldu. Terör bitme noktasına geldi. Diyarbakır artık terörle anılmayacak. Bugünden sonra bütün çocuklarımızın geleceğinin iyi olmasını istiyorum." diye konuştu.



Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve vatandaşlar katıldı.

