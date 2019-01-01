Diyarbakır'da Eğitim Semineri Tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligleri workshop programları Diyarbakır'da tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligleri workshop programları Diyarbakır'da tamamlandı.



Bölgesel Gelişim Liglerinde görev yapan yaş grubu teknik sorumlularının (U15-U16-U17-U19) katılımına yönelik planlanan workshop programlarının ikinci ayağı bir otelde gerçekleşti. TFF Eğitim Departmanında görev yapan Rasim Kara, Cem Pamiroğlu, Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, Gülhan Gündüz, Mert Başoğlu ve Doç. Dr. Ufuk Alemdaroğlu Diyarbakır ve bölgeden gelen antrenörlere eğitim verdi. TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, eğitim çalışmasının Diyarbakır'da yapılmasının önemine yönelik açıklamalarda bulundu. Bayhan, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligleri workshop programları, Bölgesel Gelişim Liglerinde görev yapan yaş grubu teknik sorumlularını ve kaleci antrenörlerini kapsadığını söyledi. Bayhan, U15-U16-U17 ve U19 yaş gruplarında görev yapan antrenörlerin katılımına yönelik olarak yapılan seminerin, 25-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiğini belirtti.



Kaleci antrenörlerine özel davet



Bayhan, Diyarbakır'da gerçekleşen eğitimlere 6 eğitmen ve bölge kulüplerin katılım gösterdiğini kaydetti. Bayhan, "Bölge Müdürlüğümüz tarafından organize edilen seminere, Spor Toto Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligi 5. Grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Kahramanmaraşspor kulüplerinin altyapı antrenörleri katıldı. TFF futbol gelişim direktörlüğünde görev yapan değerli teknik direktörler ve akademisyenler tarafından 3 gün boyunca kaleci eğitimi, motivasyon, öfke kontrolü, atletik performans ölçümleri, yetenekli futbolcu bulma ve çocuk beslenme metotları konuları hakkında eğitimler verildi. Seminerde TFF Eğitim Departmanında görev yapan Rasim Kara, Cem Pamiroğlu, Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, Gülhan Gündüz, Mert Başoğlu ve Doç. Dr. Ufuk Alemdaroğlu konuşmacı olarak görev aldılar. Teknik direktör Rasim Kara tarafından, seminerin son gününde kaleci eğitimi dersine Diyarbakır ve yakın illerde bulunan kaleci antrenörlerimizde özel olarak davet edildi. Oldukça faydalı geçen seminere katılımın yüksek olması ise bizleri sevindirdi" dedi. - DİYARBAKIR

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