Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan yunus polislere sertifika verildi - Son Dakika

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün meslek içi eğitim seminerlerini başarıyla tamamlayan 3'ü kadın 17 polis, törenle sertifikalarını aldı.

Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen törende, kentte son 40 yılın en huzurlu ve güvenli döneminin yaşandığını söyledi.

Diyarbakır'ı herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, yaşamak isteyeceği bir kente el birliğiyle dönüştüreceklerini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Diyarbakır emniyeti sahada narko alan çalışması başlattı. Diğer taraftan İl Jandarma Komutanlığımız milyonlarca kök keneviri tarlada kaynağından bularak imha ediyor. Sahada torbacı dediğimiz çocuklarımızı zehirleyen, aileleri dağıtanlarla amansız bir mücadelemiz var. Bu mücadelemiz devam edecek."

Karaloğlu, organize suç örgütlerine yönelik amansız mücadelenin devam edeceğini, yunus polislerinin önleyici kolluk hizmetlerinde önemli bir etken olduğunu kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da yunus polislerin önemine dikkat çekerek, özellikle dar sokaklarda motosikletli polislere ihtiyaç duyulduğunu, 6 aylık narko alan uygulamasında yunus polislerin doğru yerde konuşlanmasıyla kentin Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri haline geldiğini aktardı.

Tören, sertifikalarını alan polislerin motosiklet üzerinde silahlı sürüş tekniği ve akrobasi hareketleri gerçekleştirmesiyle sona erdi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve emniyet mensupları katıldı.