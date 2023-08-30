Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın ayaklarından vuruldu - Son Dakika

Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın ayaklarından vuruldu

Son Güncelleme: 30.08.2023 13:05

Diyarbakır'da bir eğlence merkezinden çıkan kadın, dışarıda bekleyen bir kişi tarafından tabancayla ayaklarından vuruldu. Şüpheli aranırken, azmettirici olduğu söylenen kişi gözaltına alındı.

27 Ağustos gecesi Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki eğlence merkezinin önünde silahlı yaralama meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, eğlence merkezinden çıkan E.Ö.(37) adlı kadın kapıda beklerken, yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bacaklarından vuruldu.

Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın, silahla ayaklarından vuruldu

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın, silahla ayaklarından vuruldu

AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.Ö.'nün ifadesinde, 'azmettirici' olduğunu söylediği S.Ç.'yi (44) operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamayı reddeden S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, E.Ö.'yü yaralayan şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. E.Ö.'nün hastanedeki tedavisi de devam ediyor.

Kaynak: DHA

Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın ayaklarından vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın ayaklarından vuruldu - Son Dakika
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