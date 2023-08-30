Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın ayaklarından vuruldu

27 Ağustos gecesi Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki eğlence merkezinin önünde silahlı yaralama meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, eğlence merkezinden çıkan E.Ö.(37) adlı kadın kapıda beklerken, yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bacaklarından vuruldu.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.Ö.'nün ifadesinde, 'azmettirici' olduğunu söylediği S.Ç.'yi (44) operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamayı reddeden S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, E.Ö.'yü yaralayan şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. E.Ö.'nün hastanedeki tedavisi de devam ediyor.