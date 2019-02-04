Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

21 dakika önce

Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, STK temsilcileri ve kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Diyarbakır ekonomisinin güçlendirilmesi için alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hakkında istişarede bulunuldu. Bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan Diyarbakır'ın, gelişen, güçlenen ekonomik potansiyeli ve artan yatırım taleplerine paralel olarak yeni üretim alanları oluşturulması ile ilgili yapılması gerekenler görüşüldü. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Basri Güzeloğlu, Ekonomi, Diyarbakır, Ekonomi
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