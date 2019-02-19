Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Diyarbakır Valisi Hasan Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Diyarbakır
Valisi Hasan Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, kentte yapımı devam eden yatırımlar ve yapılan çalışmaların daha ileriye taşınması için yapılması gerekenler görüşüldü.
Toplantıda, bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan kentin, gelişen ve güçlenen ekonomik potansiyeli ve artan yatırım taleplerine paralel olarak yeni üretim alanları oluşturulması da görüşüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:27 Kaynak: AA
El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak
Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı