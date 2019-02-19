Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, kentte yapımı devam eden yatırımlar ve yapılan çalışmaların daha ileriye taşınması için yapılması gerekenler görüşüldü.

Toplantıda, bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan kentin, gelişen ve güçlenen ekonomik potansiyeli ve artan yatırım taleplerine paralel olarak yeni üretim alanları oluşturulması da görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:27 Kaynak: AA

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