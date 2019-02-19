Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

58 dakika önce

Diyarbakır'da STK ve kamu kurum temsilcilerinin katılımı ile ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Diyarbakır'da STK ve kamu kurum temsilcilerinin katılımı ile ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Divanı, Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurullah Bilgin, Ticaret İl Müdürü Tuncay Baysülen, Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Bedri Yay katıldı.

Toplantıda, bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan ilimizin, gelişen ve güçlenen ekonomik potansiyeli ve artan yatırım taleplerine paralel olarak yeni üretim alanları oluşturulması ile ilgili yapılması gerekenler görüşüldü. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

Ekonomi, Diyarbakır, Güncel
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