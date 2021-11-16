Üye Girişi
DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI

16.11.2021 17:05

DİYARBAKIR'da, 2 el bombasıyla saldırı hazırlığındayken, metruk yapıya operasyonla yakalanan teröristler R.E. ve M.F., tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, 2 el bombasıyla saldırı hazırlığındayken, metruk yapıya operasyonla yakalanan teröristler R.E. ve M.F., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2 teröristin bombalı eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine özel harekat polislerinin de desteğiyle Bağlar ilçesinde metruk yapıya düzenlenen operasyonda R.E. ve M.F., 2 el bombasıyla yakalandı. Teröristler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELE GEÇİRİLEN EL BOMBALARININ FOTOĞRAFI

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)-

DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI
DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI
DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI
DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı 17:09 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti 16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi 16:02 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatılma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
16:37 İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde
16:23 Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor
Kasımpaşa'da silahlı çatılma! Kasımpaşa'da silahlı çatılma!         
17:13
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor         
17:02
Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu         
16:58
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:25:12. #1.13#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA EL BOMBALARIYLA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement