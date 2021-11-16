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Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

16.11.2021 16:33
Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla R.E. ve M.F'yi yakaladı.

Üzerlerinde 2 el bombası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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