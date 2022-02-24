Diyarbakır'da İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar - Son Dakika
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Diyarbakır'da İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar

24.02.2022 15:08
Diyarbakır'da İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar

Diyarbakır'da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar
Diyarbakır'da İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar

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İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, Kitap, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar - Son Dakika
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