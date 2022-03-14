Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama

14.03.2022 13:25
Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama

DİYARBAKIR'da, TIR'da narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko' ile yapılan aramada 140 kilo eroin ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden M.K.S., tutuklanırken, F.S., ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da, TIR'da narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko' ile yapılan aramada 140 kilo eroin ele geçirilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden M.K.S., tutuklanırken, F.S., ise yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından 11 Mart'ta kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar yapıldığı sırada şüphe üzerine TIR durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpekleri 'Risko ve 'Çiko'nun tepki vermesi üzerine dorsenin içerisi söküldü. 261 parça halinde 140 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförleri M.K.S ve F.S., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin, son 10 yılda kentte ele geçirilen en fazla eroin miktarı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şüphelilerden M.K.S, ve F.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.S. mahkemece tutuklanırken, F.S. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolle serbest bırakıldı.


Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama
Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama
Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama
Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU

Narkotik, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Yunan basını iki liderin görüşmesine dair "olumlu, iki müttefik gibi" yorumları yaptı
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da ele geçirilen 140 kilo eroine 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement