Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde odun toplamak için ağaca çıkan kişi, ağacın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıpkaç Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, odun toplamak için evden çıkan Sıddık Akbal, ağaca çıktı. Akbal, ağacın üzerinden geçen yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Kendisinden bir süre haber alamayan akrabaları, ağaçlık alanda Akbal'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Akbal'ın elektrik akımına kapılarak öldüğü ve vücudunun birçok yerinde yanık olduğu tespit edildi.

Akbal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR