Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını - Son Dakika
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Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını

08.06.2022 00:32

Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 241. sokakta üç katlı bir binanın son katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını söndürdü. Yangından bir kişinin dumandan etkilenmesi üzerine tedbir amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi.

Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını
Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını
Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını
Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını
Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını - Son Dakika
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